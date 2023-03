Palhinha: "Os primeiros dias com o Roberto Martínez têm sido muito bons"

Declarações de João Palhinha, médio do Fulham e da Seleção, após a vitória por 4-0 sobre o Liechtenstein, esta quinta-feira.

Voltar a jogar em Alvalade: "É sempre especial, obviamente. Significa muito para mim. Mas o mais importante é jogar pela Seleção e poder jogar com os meus colegas. Temos agora um caminho novo para construir juntos. São ideias novas, um treinador novo, e os primeiros dias com ele têm sido muito bons. Aos poucos, a equipa vai assimilando as ideias do treinador."

O que pediu Roberto Martínez? "Para ser um jogador de equilíbrio. Olho para a Seleção e vejo que nós, jogadores, temos todos características muito diferentes uns dos outros. Conseguimos beneficiar disso. Quanto ao sistema novo, já estava habituado a jogar assim no Sporting. Acho que a equipa se adaptou bem e vamos evoluir cada vez mais. São dois jogos em pouco tempo. Mas no futebol aprende-se rápido."

Tentar desequilibrar à frente? "Jogando com três centrais, os dois médios têm mais liberdade para subir. No clube jogou mais recuado para evitar transições. Aqui também o faço, tenho de equilibrar a equipa, mas os três centrais dão mais liberdade aos dois médios. Tentei fazer o golo, mas não fiz, infelizmente."