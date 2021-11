Palhinha deixa uma garantia para a Sérvia: "Não vamos jogar para o empate"

Palhinha em ação no jogo de Dublin

Declarações de João Palhinha, médio da seleção portuguesa, após o empate (0-0) com a República da Irlanda esta quinta-feira no apuramento para o Mundial'2022.

Apuramento ficou para o jogo com a Sérvia: "Só dependemos de nós para cumprirmos o nosso objetivo principal. Foi um jogo complicado, com uma boa equipa. Não é fácil jogar aqui na Irlanda. Faltou fazer o golo, mas o mais importante é que dependemos apenas de nós e temos uma final pela frente."

Empate com a Sérvia é suficiente: "Pensamos sempre na vitória. Não vamos jogar para empate. Com certeza, pensamos sempre na vitória. O mais importante, repito, é que cabe apenas a nós darmos essa resposta no próximo jogo."