Palhinha após a derrota no Portugal-Sérvia: "Metemo-nos a jeito"

Palhinha no Portugal-Sérvia

Declarações de Palhinha após o Portugal-Sérvia (1-2)

Postura defensiva: "Limitamo-nos a defender na segunda parte. Mesmo depois do golo da Sérvia baixámos bastante os blocos e metemo-nos a jeito. Tem de servir de estímulo para o que vem para a frente, temos de estar no Mundial. Somos homens e estamos cá para assumir as responsabilidades, da mesma maneira que estamos aqui para dar a volta à situação."

Reação à derrota: "As dificuldades fazem parte. Isto nem sempre é como a gente quer, temos de, por vezes, adaptar-nos. Às vezes é preciso perder para, no futuro, melhorar. Temos de reagir a este jogo."

Falhas de concentração e comunicação: "Não vou estar a apontar coisas que temos de mudar, mas é preciso ter mais concentração em momentos fulcrais do jogo, como no segundo golo da Sérvia - estão três homens ao segundo poste, temos de falar entre nós para haver comunicação. Não podemos permitir o que aconteceu hoje."

A responsabilidade: "Estamos aqui para assumir a responsabilidade. Não fizemos um bom jogo. Mas ainda está ao nosso alcance. Estamos muito tristes, o balneário está de rastos. Mas temos que correr atrás do apuramento nos próximos jogos."