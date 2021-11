Pai da menina que abraçou Ronaldo explica 'plano': "Não foi preciso muito para chegar ao relvado"

Addison Whelan, de apenas 13 anos, invadiu o relvado do Estádio Aviva logo após o apito final e recebeu a camisola do astro português.

O pai de Assison Whelan, a menina que invadiu o relvado para abraçar Cristiano Ronaldo no final do República da Irlanda-Portugal, contou com mais pormenor o 'plano' da filha para conseguir estar com o ídolo português.

"A Addison esforçou-se muito e até tirou um dia de folga na escola para celebrar o facto de o plano ter funcionado. Foi para casa da ama e estiveram a festejar", começou por contar ao The Irish Sun.

"Tínhamos um plano, que passava por levar um cartaz a pedir a camisola ao Ronaldo, mas acho que ele não viu. Caso não funcionasse, como acabou por acontecer, a segunda parte do plano consistia em tentar chegar ao relvado. Tínhamos bons lugares, logo na segunda fila a contar de baixo para cima, e próximos da bandeirola de canto. E não foi preciso muito para chegar ao relvado. Ela é rápida e conseguir chegar facilmente ao pé do Ronaldo", explicou Peter Whelan.