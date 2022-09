Pablo Sarabia sobre Portugal: "Temos vontade de ganhar, não vamos especular"

Declarações à de Pablo Sarabia, internacional espanhol, na antevisão ao confronto com Portugal para a Liga das Nações

Derrota com a Suíça: "Não é o resultado que queríamos, fizemos o nosso jogo e quisemos ganhar, mas não foi fluído, cometemos erros que temos de melhorar. Mas temos vontade de ganhar aqui em Portugal."

O que muda: "Não muda nada porque encaramos todos para ganhar, não especulamos com o resultado nem com nada, se eles querem fazê-lo... mas nós não."

Jogar contra colegas no PSG: "Fazes piadas, queres disputar o jogo, vai ser o jogo decisivo do grupo onde se decide se vamos à final ou não, mas temos de nos focar em nós e ganhar. Obviamente falámos do jogo."

Portugal muito diferente do jogo anterior: "Para nós, desde o primeiro momento, desde que chegámos, a força da nossa seleção é a equipa. Temos uma ideia e é a nossa grande força. Temos confiança em todos, defendemos uma ideia e seguimos com o nosso método para ganhar jogos."

Expectativa: "Vejo um jogo muito disputado como os anteriores, de muita dificuldade, entre seleções com ideias diferentes. Portugal tem um potencial enorme, vamos fazer o possível para ganhar. Jogar com ou sem referência é a mesma coisa, cada um tem as suas funções e o objetivo é causar danos ao rival. Queremos estar nessa fase final. Estamos a preparar-nos bem, qualquer jogo tem dificuldades enormes e isso é bom para melhorar as nossas prestações para fases finais. Vamos encontrar uma seleção boa com qualidade técnica. É uma final para nós. Queremos chegar à final-four antes do Mundial. Vamos entrar para ganhar, fomos ganhando crédito pouco a pouco. Oxalá ganhemos e aumente o nosso crédito."

Favoritos no Mundial: "Não quero falar em favoritos concretos, há seleções que estão a jogar bem, mas quem se qualificou é porque fez bem as coisas. Nós podemos estar entre essas seleções favoritas, mas não nos podemos equivocar, devemos pensar como até agora, que cada jogo será difícil e a centrar-nos no jogo seguinte."

Perda da titularidade no PSG vai afetar? "Treino da melhor forma possível, obviamente não se compete com tantos jogos, mas bom... qualquer equipa ganhadora precisa de rotação, vou jogar e tentar preparar da melhor forma possível o Mundial. Desde que cheguei depois do Sporting, demonstraram-me muita confiança, um bom projeto, uma equipa ganhadora e isso passa não só por ter onze jogadores, vamos participar todos, isso é fundamental para conquistar títulos. Por isso decidi ficar no PSG, vou ter minutos."