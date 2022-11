Otávio substituído no Portugal-Gana com queixas físicas

Médio da Seleção portuguesa foi assistido pela equipa médica e acabou substituído, aos 56 minutos.

Otávio deixou o Portugal-Gana com queixas físicas. Aos 56 minutos, o médio da Seleção portuguesa e do FC Porto foi assistido pela equipa médica, com queixas na coxa da perna direita.

William Carvalho rendeu Otávio.