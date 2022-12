Otávio sobre Ronaldo: "Nunca falou nada de ir embora, muito pelo contrário"

Declarações de Otávio, médio da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, no sábado (15h00), relativo aos quartos de final do Mundial'2022.

Publicação de Ronaldo: "O Cristiano tem toda a razão, o grupo está unido e não são essas coisas de fora que entram. Sabemos de tudo que se passa e estamos concentrados em jogar e ganhar por Portugal".

Houve explicações da parte dele? "Foi sempre tudo normal. Ninguém viu uma discussão nem nada de parecido. É normal que fique aziado quando não jogo, não é só com o Cristiano [que isso acontece]. Tudo o que ele faz ou não faz é notícia. Estamos unidos".

Grupo sente que Ronaldo está de corpo e alma na Seleção? "Ele sempre mostrou isso. Às vezes, os media mostram uma imagem não positiva dele. Ele é um grande capitão e apoiou o balneário, mesmo não jogando [a titular contra a Suíça, nos oitavos]".

Ele nunca ameaçou ir embora? "Nunca falou nada de ir embora, muito pelo contrário. Jogando ou não, é o exemplo, é o capitão. Não sabia do comunicado. Isso é a força que mostra que estamos unidos. O Cristiano tem um público muito forte. Quando ele está bem, a equipa está bem. Queremos estar juntos para conquistar o que os portugueses desejam".