Otávio saiu lesionado do Portugal-Gana: "Como estou? Mais ou menos"

Médio da Seleção portuguesa foi assistido pela equipa médica e acabou substituído, aos 56 minutos

Otávio deixou o Portugal-Gana com queixas físicas. Aos 56 minutos, o médio da Seleção portuguesa e do FC Porto foi assistido pela equipa médica, com queixas na coxa da perna direita.

No final do Portugal-Gana (3-2), ao passar pela zona mista, Otávio foi parco em palavras quando questionado sobre o estado físico dizendo que está "mais ou menos" depois de sair com dificuldades física do primeiro jogo de Portugal no Grupo H do Mundial'2022.