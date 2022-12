Otávio recupera no ginásio junto dos titulares frente à Coreia do Sul

Depois de ter falhado o último treino realizado antes da partida da terceira jornada do Grupo H do Mundial'2022, o médio do FC Porto fez exercícios de recuperação no ginásio.

A manhã deste sábado marcou o primeiro treino da Seleção Nacional após a derrota com a Coreia do Sul (1-2), na última jornada do Grupo H do Mundial'2022, no qual ficou em primeiro lugar.

Com o jogo dos oitavos de final contra a Suíça no horizonte, os titulares frente à seleção orientada por Paulo Bento fizeram treino de recuperação no ginásio, juntamente com Otávio, que havia falhado o último treino antes dessa partida.

De resto, os suplentes (utilizados e não utilizados) no jogo com os asiáticos foram os únicos que subiram ao relvado, sendo que Danilo e Nuno Mendes, ambos a recuperarem de lesão, foram as únicas ausências registadas.

Portugal defronta a Suíça na terça-feira (19h00), em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022.