Otávio estreia-se com a camisola da Seleção de Portugal

O médio do FC Porto foi convocado pela primeira vez por Fernando Santos, mas não saiu do banco frente à Irlanda. Joga agora a titular, diante do Catar.

O médio Otávio faz, este sábado, a estreia com a camisola de Portugal, no jogo particular frente ao Catar. O jogador do FC Porto foi convocado por Fernando Santos pela primeira vez e, ao segundo jogo, vai ter minutos. Frente à Irlanda, não saiu do banco.

Otávio, de 26 anos, nasceu no Brasil, mas naturalizou-se português. Vive em solo nacional desde 2014, quando foi comprado pelos dragões ao Internacional. Foi depois emprestado ao V. Guimarães e em 2016/17 fez a primeira temporada na equipa principal dos azuis e brancos, onde se mantém até ao momento.

Confira o onze escolhido por Fernando Santos: