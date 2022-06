Otávio comenta estreia por Portugal: "O auge de qualquer jogador é chegar à Seleção"

Em entrevista à Betano Mag, Otávio, médio do FC Porto e da Seleção portuguesa, abordou a chamada à equipa das Quinas e a estreia diante da Turquia.

Ambição de estar no Mundial'2022: "A partir do momento em que fui chamado pela primeira vez o meu foco era sempre permanecer. Quero permanecer, ser chamado e vou trabalhar para isso. Se fizer um bom trabalho no meu clube terei mais chances de ser chamado."

A estreia na Seleção: "Foi top, um momento marcante na minha vida. O auge de qualquer jogador é chegar à Seleção. Estou muito feliz e quero voltar a estar lá e agarrar a oportunidade."

Exibição de alto nível (com golo e assistência) no Portugal-Turquia. Um dos melhores jogos da carreira? "Sim, o jogo com a Turquia foi um dos melhores em termos individuais e de preponderância de jogo."

Outros jogos marcantes: "A minha estreia no FC Porto e com o Copenhaga na Champions, em que fiz um golo e empatámos. Foi o primeiro jogo na Champions, no Dragão. Houve outros, mas estes foram os mais marcantes."