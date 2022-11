Otávio após o Portugal-Nigéria: "Esse prémio de melhor do jogo não interessa"

Lisboa, 17/11/2022 - A Seleção nacional de Portugal AA recebeu esta tarde no Estádio Alvalade XXI em Lisboa, a seleção nacional da Nigéria num jogo amigável de preparação para o Campeonato do Mundo do Catar 2022. Otávio (Gerardo Santos / Global Imagens)

Fotografia: Otávio no Portugal-Nigéria