Os muitos milhões que separam a seleção portuguesa do Gana

Um fosso separa o valor de mercado dos plantéis de Portugal e Gana. Rafael Leão é o MVP.

Portugal entra no Mundial"2022 como uma das seleções mais cotadas em prova. O somatório dos valores de mercado dos 26 homens às ordens de Fernando Santos perfaz um total de 937 M€ (ver infografia abaixo), que fazem da Seleção a quarta posicionada deste ranking de milhões, onde só é superada por Inglaterra, Brasil e França.

E a verba ganha maior dimensão quando colocada ao lado do valor acumulado do Gana: 216,9 M€. Ou seja, "cabem" mais de quatro plantéis ganeses no de Portugal.

Nesta comparação, importa referir que o combinado africano nem sequer está na cauda da tabela. Há 13 seleções abaixo dos "Black Stars", incluindo algumas que, teoricamente, são de maior nomeada, como México e Japão, por exemplo.Em termos individuais, Rafael Leão é rei . O avançado do Milan está avaliado em 85 M€, mais 5 M€ do que Bernardo Silva, o segundo classificado - Bruno Fernandes e Rúben Dias, ambos com 75 M€, completam o pódio. Do lado do Gana, o jogador mais valioso atua na Premier League: Thomas Partey, médio-defensivo do Arsenal, tem uma cotação de 38 M€.

Nos pólos opostos estão Pepe (1 M€), "penalizado" na avaliação pelos 39 anos que conta no Cartão de Cidadão, e o desconhecido guarda-redes Ibrahim Danlad: está cotado em apenas 125 mil euros. Portugal e Gana estão, pois, em extremos opostos no que concerne ao valor de mercado dos jogadores.