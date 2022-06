Os milhões à volta de Portugal e Chéquia: uma fortuna a separá-los

Dos 26 convocados de Portugal, 18 alinham nas ligas do top-5 europeu. Checos são apenas sete em 23 futebolistas nos mesmos países. Isso ajuda a explicar a diferença de 897 M€ em transferências.

Portugal e Chéquia discutem esta quinta-feira, a partir das 19h45 no Estádio José Alvalade, a liderança do Grupo A2 da Liga das Nações. As duas equipas chegam a este jogo empatadas, com quatro pontos somados nas duas primeiras jornadas, tendo a Seleção Nacional vantagem no desempate por diferença de golos: 5-1 contra 4-3.

Uma vitória de qualquer das equipas vale a liderança isolada, já o empate pode levar à formação de um trio de líderes, isto no caso da Espanha vencer na Suíça.