Os elogios de Milinkovic-Savic a Portugal: "Acho que são uma das melhores seleções do mundo"

Médio da Lázio consciente daquilo que os sérvios precisam de fazer no Estádio da Luz

Para garantir o primeiro lugar e o passaporte para o Mundial do Catar, a Sérvia está obrigada a vencer em solo português. Milinkovic-Savic, uma das grandes figuras da sua seleção, espera dificuldades e elogia último adversário na qualificação.

"Bem, como toda a gente, acho que eles são uma das melhores seleções do mundo. Acho que nem preciso falar muito deles, é tudo muito claro e óbvio no que diz respeito a eles. Também sei o que podemos fazer frente a Portugal. Acho que a nossa equipa é melhor do que a última que mandámos ao Campeonato do Mundo, portanto toda a gente sabes que vamos lá para vencer. Toda a gente sabe do que precisamos e estamos todos ansiosos pelo jogo de domingo", afirmou, em entrevista ao site da FIFA.

Recorde-se que qualquer resultado que não a derrota coloca Portugal em mais um Campeonato do Mundo, o sexto consecutivo para a equipa das Quinas.