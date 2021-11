Onze de Portugal terá mais minutos nas pernas do que o da Sérvia

Rui Patrício (Roma) é o que mais minutos jogou desde o início da época. No seu conjunto, o provável 11 de Portugal tem mais de 300 minutos de jogo que o seu congénere sérvio. Dará rotação ou cansaço?

Comparando as equipas prováveis de Portugal e Sérvia, conclui-se muito facilmente que os jogadores das Quinas têm mais minutos nas pernas do que os eslavos. Conforme se pode aferir das contas que o JOGO fez, somando o tempo em campo de cada um dos jogadores, quer nos seus clubes, quer ao serviço de ambas as seleções, Portugal tem uma média de 1524 minutos face aos 1212 dos sérvios.

Os 312 minutos de diferença entre os prováveis titulares dos dois combinados equivalem, por extrapolação, a mais de três jogos para os futebolistas às ordens de Fernando Santos. A média lusa equivale ainda a 17 jogos completos nas 15 semanas que já tem a temporada de 2021/22. A mesma média, do lado sérvio, aponta para cerca de 13,5 jogos completos.