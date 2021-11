Oito jogos oficiais depois... Fernando Santos volta a apostar em José Fonte

Defesa do Lille estará ao lado de Rúben Dias no duelo de qualificação para o Mundial'2022 contra a Sérvia

José Fonte voltará a ser, este domingo, titular pela Seleção Nacional, no duelo frente à Sérvia, que vai decidir qual o dono da única vaga direta atribuída pelo grupo A da zona europeia no apuramento para a fase final do Mundial de 2022.

O experiente central do Lille beneficiará da expulsão do colega Pepe contra a República da Irlanda, na última quinta-feira, e vai ser ele a jogar ao lado de Rúben Dias neste encontro a realizar no Estádio da Luz, em Lisboa.

Fonte não era titular num jogo oficial da Seleção desde 30 de março, quando Portugal derrotou o Luxemburgo por 3-1, nesta fase de qualificação. A seu lado nessa partida, tal como vai acontecer amanhã, estava Rúben Dias, defesa do Manchester City.

Desde então, Portugal fez oito jogos oficiais, entre os quais os quatro do último Europeu, frente a Hungria, Alemanha, França e Bélgica. Na fase de qualificação para o Mundial jogou também com Rep. Irlanda (duas vezes), Azerbaijão e Luxemburgo.

A um mês de comemorar 38 anos de idade, José Fonte é outro dos mais experientes deste grupo, a par de Pepe, somando já 48 internacionalizações por Portugal.