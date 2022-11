"Oitavos" estão garantidos, falta assegurar o primeiro lugar: eis os cenários para Portugal

Saiba o que tem de acontecer para que Portugal passe a fase de grupos do Mundial'2022 em primeiro lugar.

Portugal venceu o Uruguai por 2-0, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022, e assegurou, desde já, a presença nos oitavos de final da competição. Resta, no entanto, definir se passa na liderança do grupo ou no segundo posto.

Pois bem, se a Seleção portuguesa vencer ou empatar com a Coreia do Sul na sexta-feira, a primeira posição fica garantida para a equipa comandada por Fernando Santos; Em caso de derrota, o cenário de apuramento no primeiro lugar é o seguinte: pode perder com os sul-coreanos por um golo, desde que o Gana não vença o Uruguai por dois ou mais golos.

Duas vitórias a abrir em Mundiais valeram meias-finais a Portugal

O arranque da Seleção nesta fase de grupos deixa antever algo de muito positivo para o futuro na competição. Olhando para o passado, nas duas ocasiões em que passou com distinção nos dois primeiros testes, acabou sempre por obter bons resultados na prova. Isto é, chegou às meias-finais.

Em 1966, no Mundial em que Eusébio foi o melhor marcador, Portugal venceu na fase de grupos a Hungria (3-1), a Bulgária (3-0 e o Brasil (3-1). Nos "quartos" dobrou a Coreia do Norte (5-3) e foi travado pela Inglaterra nas "meias" (2-1), tendo vencido a União Soviética no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

Em 2006, na Alemanha, venceu os três primeiros jogos. Nos "oitavos" eliminou os Países Baixos, nos "quartos" a Inglaterra e caiu nas "meias" com a França. Na luta pelo terceiro lugar, perdeu 3-1 com a Alemanha.