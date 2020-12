Oficial: Catar integra grupo de Portugal de qualificação para o Mundial'2022

Seleção asiática realiza os jogos como preparação para o Mundial'2022.

A FPF confirmou esta terça-feira, pouco depois de noticiado por O JOGO, que Portugal vai disputar dois jogos com a seleção do Catar incluídos no calendário do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022.

A federação esclarece que, naturalmente, os jogos servirão de preparação do Catar para o Mundial, recordando ainda o que sucedeu com a França, quando integrou o grupo de Portugal no apuramento para o Europeu'2016. Ou seja, os jogos não valem pontos e aqueles em que a seleção catari atuar na qualidade de visitada serão disputados em território europeu, evitando-se longas viagens,

O primeiro jogo de Portugal com o Catar será a 4 de setembro de 2021, como visitante, recebendo o atual campeão asiático a 9 de outubro de 2021.

A inclusão do Catar no grupo de Portugal resulta de um convite da UEFA, permitindo ue seleção do país organizador do Mundial'2022 realize de jogos de preparação, explicou a FPF.