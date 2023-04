Oficial: adjunto de Roberto Martínez na Seleção troca o Chelsea pelo Bayern

Thomas Tuchel já conta com Anthony Barry no Bayern

Anthony Barry junta-se à equipa técnica de Thomas Tuchel no clube alemão, mantendo o cargo na equipa das Quinas.

O Bayern oficializou esta sexta-feira a contratação de Anthony Barry para a equipa técnica comandada por Thomas Tuchel. O adjunto inglês, que estava no Chelsea, desempenha as mesmas funções na seleção portuguesa, auxiliando Roberto Martínez, e vai acumular os cargos, à semelhança do que já fazia antes.

Tuchel, recorde-se, já tinha trabalhado com Barry (36 anos) nos "blues", de Londres, que conduziram à conquista da Liga dos Campeões 2020/21.

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, comentou a contratação de Anthony Barry. "Estou muito feliz por termos conseguido contratar o Anthony. Completa a nossa equipa técnica e, com a sua paixão e qualidade, encaixa na perfeição no nosso clube", afiançou o ex-jogador, aos meios do emblema bávaros.