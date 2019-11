Fernando Santos falou de William Carvalho, Danilo e ainda da solução para não sofrer tantos golos.

William e Danilo: "O William nunca foi posição seis, que me lembre. Posição seis, clara, não me lembro. Se falarmos de seis, do trinco claro, nunca me lembro de jogar nessa posição. Muitas vezes, ao longo do percurso, desde que o Danilo chegou à Seleção, eles jogaram muitas vezes juntos. William e Danilo não colidem nada um com o outro, jogaram muitas vezes juntos. O William não é um seis puro, para mim não é. Pode jogar nessa posição, mas acho que o William é muito abrangente, pode ser transportador de jogo, pode jogar a avançado, pode jogar mais perto do ponta de lança. Acho que ele está bem em qualquer lado, mas o William não está cá. Não entra para este jogo".

Lituânia e Luxemburgo: "Os jogadores conhecem bem as equipas, não perder muito mais tempo a explicar. Obviamente que da primeira vez havia a preocupação de dar a conhecer as características do adversário, mas jogámos recentemente e os meus jogadores sabem bem o que são as equipas e a qualidade dessas equipas. Agora, não é fácil jogar olhos nos olhos com Portugal, mas vamos pensar de forma simples, ser agressivos e jogar com alma. Portugal tem excelentes profissionais, sempre teve".

Solução para sofrer menos golos?: "Não vou treinar. Agora é que não tenho tempo para treinar. Vão fazer um treino de recuperação, na quarta de adaptação ao estádio e depois vamos para o Luxemburgo, mas vamos tentar retificar alguma coisa que acreditamos não estar tão bem, mas às vezes confunde-se o não sofrer golos. As equipas que têm condições de marcar golos ficam mais perto de ganhar, mas há o outro lado. Então se estamos preocupados com a defesa é porque estamos a jogar para não perder. Não é nada disso. Cada vez mais no futebol se olha para os dois lados. Em primeiro lugar olhar para marcar golos e depois para não sofrer".