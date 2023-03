Salto qualitativo das Seleções Nacionais: 79 grandes competições desde 2012

Seleção portuguesa sub-19 garantiu este sábado a presença no Europeu da categoria.

Portugal garantiu este sábado o apuramento para a fase final do Europeu de futebol sub-19, após a vitória sobre a Chéquia, em Barcelos, por 3-0.

É o regresso dos juniores portugueses à discussão do título do Velho Continente, depois de terem falhado a qualificação em 2022 e de não ter havido competição nos dois anos anteriores, devido à pandemia. Entre 2012 e 2019, Portugal esteve em sete das oito edições (só falhou em 2015).

Com mais este êxito dos sub-19, as equipas da FPF atingem a 79ª qualificação para grandes competições internacionais desde 2012, assim distribuídas: 37 no futebol, 19 no futsal e 23 no futebol de praia.