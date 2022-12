"O Ronaldo estava zangado, o Pepe até foi para cima dele"

Declarações do selecionador Fernando Santos na conferência de imprensa após o encontro Coreia do Sul-Portugal (2-1), da terceira jornada do Grupo H do Mundial'2022

A irritação de Ronaldo: "O Ronaldo estava zangado com o jogador da Coreia, que o estava a mandar embora. O Pepe depois até foi para cima dele, estava a insultá-lo. É perfeitamente normal. Estava a responder ao jogador da Coreia. A resposta era para o jogador da Coreia, não tenho dúvidas nenhumas. Claro que ele [Ronaldo] entendeu a substituição, entendeu seguramente.

Sobre o jogo: "Sabia que esta equipa da Coreia era de qualidade, trabalha muito, nunca desiste, esteve sempre no jogo e tínhamos de responder com intensidade. Entrámos muito bem, explorando aquilo que eram as situações da Coreia. Fizemos um golo e criámos mais três, quatro, cinco situações. Tentámos sempre responder e, com boa organização, fomos sempre anulando. Na primeira parte, apesar de terem causado algum perigo, fomos melhores."

O intervalo: "Para a segunda parte disse aos jogadores que tínhamos de retificar, voltar a fazer aquilo que fizemos nos primeiros 20 minutos. Estávamos a ter muitas dificuldades nas costas, a aparecerem situações de finalização. Perdemos alguma concentração. Depois, num pontapé de canto a nosso favor, acabámos por sofrer."

A tristeza: "Este jogo deixa-nos tristes, queríamos passar em primeiro com mais uma vitória, que a moral e os índices de confiança continuassem a subir. Mas temos muita confiança na mesma, mas é um aviso sério, um alerta, e pode ser esse o lado positivo para o próximo. Acabei de dar um abraço [ao Paulo Bento]. Ele estava contente e eu triste. Somos amigos, não facilitei em nada. Amigos, mas negócios à parte".