O relato do menino que realizou o sonho de ver Ronaldo e a Seleção: "Fiquei sem palavras"

Estádio não tinha condições para espectadores em cadeira de rodas e o menino de nove anos viu o Luxemburgo-Portugal junto à relva e tirou fotografias com Ronaldo e Bernardo Silva.

Mário Filipe nasceu em Portugal, em 2009. Mas nasceu com uma companhia indesejada: uma malformação congénita relativamente comum denominada espinha bífida. Os tratamentos que tinha de fazer, e os valores que eles envolviam, levaram os pais a emigrar para o Luxemburgo. Foi no grão-ducado que a família se estabilizou e este menino de nove anos realizou o seu maior sonho até agora.

"Ele tinha o sonho de ver a Seleção e de estar com o Ronaldo", contou a O JOGO Mário Almeida, o pai, que em maio deste ano abriu uma empresa de transporte de doentes. O sonho pode parecer fácil de realizar, mas não o era: é que Mário Filipe desloca-se em cadeira de rodas e o Estádio Josy Barthel não tem condições para mobilidade especial.

"Anda numa escola normal. Para se vestir, precisa do apoio da mãe ou do pai, porque não tem sensibilidade nas pernas, embora ele auxilie. De resto, faz uma vida normal. É inteligente, a única dificuldade que tem é motora", explicou o pai.

Nuno Pinho, delegado da AG da FPF, conheceu o sonho de Mário Filipe quando se relacionou com a família no âmbito da sua atividade profissional e ficou rendido ao sonho do menino. Tratou de comprar os bilhetes, solicitando à FPF que desbloqueasse o acesso ao recinto. A solução foi colocar o português junto ao relvado. Estava tudo pronto para uma grande tarde de futebol e emoções.

"Só queria tirar uma foto com um jogador. Não me importava qual"

"Teve uns lances em que... me enervei um pouco. Só no segundo golo me tranquilizei e vi que conseguíamos a qualificação. Depois pedi ao meu pai para ver como estavam a Ucrânia e a Sérvia. E tranquilizei-me", contou Mário Filipe.

No final, o pai falou com João Pinto sobre o sonho do filho e o diretor da FPF instruiu-o a segui-lo até à entrada do túnel. A cada centímetro percorrido, o sonho de Mário Filipe ficava mais próximo. "Só queria tirar uma foto com um jogador. Não me importava qual, qualquer um podia ser. Quando me levou ao túnel, pensei: "Vai ser agora!"", relatou Mário Filipe, leixonense (por simpatia com a paixão clubística do pai) e portista.

Conseguiu tirar uma fotografia com Ronaldo e Bernardo Silva - nada mau para quem queria estar com "qualquer um". "O Ronaldo foi muito simpático, eu fiquei sem palavras. Ele também não conseguiu falar, porque tinha muita gente, muitos jornalistas... muitas pessoas em cima dele, teve de sair. Ao Bernardo, até pedi a camisola, mas ele já a tinha dado, mas deu para o cumprimentar", lembrou, a poucas horas de todas as emoções, o português que também recebeu os cartões do quarto árbitro da partida. "Não sou o Ronaldo, mas dou-te os meus cartões do jogo", disse-lhe o espanhol Carlos del Cerro Grande.

Um sonho está cumprido. E agora? "Não sou muito de sonhar, tenho pequenas coisas de que talvez gostasse. Ir ver um jogo da Juventus, em Turim - sou fã da Juventus", atirou. Ronaldo, leste isto?