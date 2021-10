O que Portugal precisa para se apurar diretamente para o Mundial'2022

Há mais do que um cenário possível. Excetuando o plano teórico, Portugal assegurou, com o triunfo sobre o Luxemburgo, o play-off de qualificação.

Posicionado no segundo lugar do Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, com 16 pontos, menos um do que a líder Sérvia, a Seleção Nacional depende exclusivamente de si para garantir diretamente a ida até ao Catar.

A restarem duas jornadas para o fecho do apuramento, Portugal, que tem menos um jogo, pode ascender à liderança, a 11 de novembro, caso vença a Irlanda, pelo que, na última ronda, necessitará apenas de empatar ante a então vice-líder Sérvia.

Todavia, se empatar com a Irlanda na antepenúltima jornada, ou até eventualmente perder, a Seleção Nacional mantém a hipótese de escapar à disputa do play-off de apuramento, que junta os segundos melhores classificados.

Para isso, os comandados de Fernando Santos continuam a precisar só de pontuar contra a forasteira Sérvia, já que têm melhor diferença de golos, a 14 de novembro, dia em que os balcânicos disputam o jogo que lhes resta na fase de qualificação.

De resto, e excetuando o plano teórico do apuramento para o Catar, Portugal assegurou, com o triunfo sobre o Luxemburgo esta terça-feira, o acesso, pelo menos, ao play-off de qualificação.