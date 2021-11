O que fez na qualificação a Turquia, o primeiro obstáculo de Portugal no play-off

Seleção ficou a dois pontos dos Países Baixos, líder do seu grupo

Está encontrado o primeiro adversário de Portugal rumo ao Mundial do Catar. A Turquia foi sorteada na meia-final e visita solo luso no próximo mês de março, depois de ter acabado, também, no segundo posto do seu grupo.

Tendo terminado a dois pontos dos Países Baixos, primeiros e já apurados para o Mundial, os turcos ganharam seis vezes, empataram três e perderam em apenas uma ocasião, em solo holandês, por 6-1. No total, marcaram 27 golos e sofreram 16.