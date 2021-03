"O que acontecer com a Croácia ditará muito sobre como possa correr o Europeu"

Diogo Dalot vê jogo da jornada inaugural do Grupo D a "ditar muito" do futuro de Portugal no Campeonato da Europa de sub-21.

Diogo Dalot reconheceu esta quarta-feira que o desafio de quinta-feira com a Croácia, da jornada inaugural do Grupo D, "ditará muito" acerca do futuro da seleção portuguesa de sub-21 no Campeonato da Europa da categoria.

"Independentemente da qualificação que Croácia, Inglaterra ou Suíça tenham feito, estamos todos em pé de igualdade e com zero pontos. Colocamos os três jogos como importantíssimos, mas o que acontecer amanhã [quinta-feira] ditará muito sobre como possa correr o Europeu", partilhou o defesa, em videoconferência de imprensa.

A equipa das quinas defronta a Croácia na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Bonifika, em Koper, na Eslovénia, com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski, logo após o encontro de abertura do Grupo D entre Inglaterra e Suíça.

"Uma equipa como a Croácia estar aqui é sinal de grande qualidade. Estamos rodeados das melhores equipas da Europa e será um jogo muito difícil. Temos de estar ao nosso melhor nível e preparados para tudo, porque a competição assim o exige. Ainda faremos uma análise mais profunda, mas é uma equipa com boas individualidades", apontou.

Finalista vencida em 1994 e 2015, a equipa das "quinas" terá de ficar numa das duas primeiras posições da poule para entrar na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 06 de junho.

"Estamos confiantes, sabemos o nosso valor e aquilo que temos de fazer para vencer este jogo. Estamos focados nisso e ansiosos por começar. É um torneio que todos querem jogar e só tem de nos dar motivação extra, sendo que trabalhámos muito para estar aqui", lembrou Diogo Dalot, que cumpriu três jogos na fase de qualificação.

O defesa, de 22 anos, esteve presente na conquista portuguesa do Campeonato da Europa de sub-17 em 2016 e tem acompanhado a evolução de uma geração que também triunfou há quase três anos no torneio continental de sub-19.

"Sendo este Europeu tão atípico, sem dúvida que a ligação e todos os momentos de seleção que esta geração já teve junta poderá fazer com que a adaptação seja mais rápida. Do outro lado, certamente estarão seleções que possam ter essa vantagem", vincou o lateral do AC Milan, emprestado pelos ingleses do Manchester United.

Questionado sobre a sua estadia no clube italiano, Diogo Dalot considerou que a "regularidade de jogos tem sido fantástica", esperando "contribuir ao máximo com aquilo que tem aprendido" para "estar à altura nestes momentos de grande competição".

"Sinto-me bem por estar a ter uma época com minutos, jogos e regularidade. Era o meu objetivo para esta temporada, tal como estar presente neste Europeu. Estou inteiramente à disposição do "mister" para quando ele achar que mereço jogar. Tentarei dar o meu máximo como sempre fiz e acredito que estou com boas condições para fazê-lo", frisou.

O lateral formado no FC Porto partilha balneário com o compatriota Rafael Leão, que esteve convocado por Rui Jorge, mas lesionou-se e foi substituído por Gonçalo Ramos, além de outros jogadores de prestígio internacional, como o sueco Zlatan Ibrahimovic.

"É o momento de pensar somente na seleção e nos companheiros que tenho aqui, mas claro que o facto de poder partilhar experiências com jogadores da dimensão do Zlatan traz-me algumas aprendizagens que espero levar comigo até ao final da minha carreira", concluiu, sem esconder a ambição futura de integrar a seleção principal de Portugal.