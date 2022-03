"O Pepe faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Gosto quando ele está"

Declarações de Cristiano Ronaldo, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com a Macedónia do Norte, final do play off de acesso ao Mundial'2022 agendada para as 19h45 de terça-feira.

Portugal com maior pressão por ser favorito? "A pressão existe sempre. Um jogador de futebol profissional, quando tem um jogo de grande responsabilidade, tem sempre pressão. Mas acho que os jogadores estão todos preparados. Queríamos muito jogar na terça-feira, ou com Itália ou com a Macedónia. Tocou-nos a Macedónia. Obviamente as pessoas pensam que vai ser um jogo mais fácil para Portugal, mas na minha opinião, vai ser um jogo extremamente difícil. Se estão na posição onde estão, é porque mereceram estar. Mas tenho a certeza de que se estivermos no melhor nível, com o estádio a vibrar todo por nós, se fizermos um inferno no Dragão, acho que vamos fazer um grande resultado."

João Cancelo e Pepe de volta. Pepe é um reforço importante? "Sem dúvida. O Pepe faz parte da mobília, tem de estar sempre presente na seleção A. Como amigo dele, coincidimos no Sporting há quase 20 anos, faz muito tempo, temos uma relação de muita proximidade e ele tem de estar sempre presente, gosto quando ele está. E como um dos capitães, toda a gente o respeita, toda a gente sabe a importância que tem neste grupo. E também o Cancelo, mesmo os outros jogadores que costumam fazer parte da Seleção que não estão presentes... Sabemos que isto é um grupo não só de 25 jogadores, é de 50 jogadores ou mais. É uma família, todos remamos para o mesmo lado, nenhum é mais importante que outro. Isto é única e exclusivamente Portugal e Portugal quer muito estar no Catar."