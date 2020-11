O passado entre Portugal Croácia: a tendência e uma estreia pela frente

Redação com Lusa

Seleção portuguesa guarda boas recordações dos embates com os croatas, mas nunca jogou em casa do adversário.

A seleção portuguesa de futebol está invicta nos seis jogos já realizados face à Croácia, mas só na terça-feira vai disputar pela primeira vez um jogo em solo croata, a contar para a Liga das Nações.

Depois de três jogos em casa e outros tantos em campo neutro, Portugal, que ganhou cinco, estreia-se a jogar fora face aos vice-campeões mundiais em título, num embate oficial, mas que é apenas para cumprir calendário, pois a vitória no grupo está decidida.

Com a derrota por 1-0 na receção à França, no sábado, na Luz, Portugal já sabe que não estará na final-four da segunda edição da prova, em outubro de 2021, no que será a primeira ausência de uma fase final desde o Mundial de 1998.

A seleção lusa chega a Split fora da fase final, de nada valendo o 4-1 face aos croatas, em 05 de setembro de 2020, dia em que Portugal venceu no Dragão por convincentes 4-1, mesmo desfalcado de Cristiano Ronaldo, que deu positivo à covid-19.

João Cancelo, aos 41 minutos, Diogo Jota, aos 58, João Félix, aos 70, e André Silva, aos 90+5, apontaram os golos dos comandados de Fernando Santos, enquanto Bruno Petkovic marcou para os croatas, aos 90+1.

Antes deste encontro, os dois conjuntos defrontaram-se em mais dois jogos oficiais, ambos em fases finais do Europeu, e Portugal acabou sempre a "sorrir".

Em 1996, na cidade inglesa de Nottingham, a seleção lusa chegou ao encontro da terceira ronda da fase de grupos a precisar de empatar, perante uns croatas que, já apurados, pouparam vários jogadores para os quartos de final.

Luís Figo e João Vieira Pinto, na primeira parte, e o suplente Domingos Paciência, na segunda, selaram o triunfo dos comandados de António Oliveira por claros 3-0.

Portugal cairia nos quartos de final, vítima de um "chapéu" do checo Karel Poborsky (0-1), que viria a jogar no Benfica, enquanto a Croácia, na sua primeira fase final pós Jugoslávia, tombou na mesma fase, perante a Alemanha (1-2).

Duas décadas mais tarde, o jogo aconteceu na cidade francesa de Lens e foi o primeiro a eliminar para as duas equipas no Europeu de 2016, nos oitavos de final.

Um golo de Ricardo Quaresma, já na parte final do prolongamento, aos 117 minutos, valeu um triunfo por 1-0 a Portugal, que viria a conquistar a prova, numa final face à anfitriã França decidida no tempo extra (1-0) pelo herói Éder.

No que respeita aos jogos particulares, Portugal venceu por 2-0 em 2005, em Coimbra, com tentos de Petit e Pauleta, e por 1-0 em 2013, na cidade suíça de Genebra, graças a um golo de Cristiano Ronaldo.

Em 2018, no Estádio Algarve, Perisic adiantou os já vice-campeões mundiais em título, mas o agora ausente Pepe, em dia de 100.ª internacionalização "AA", selou a igualdade, na única vez que os croatas não perderam com Portugal.

O sétimo encontro entre Portugal e Croácia, e primeiro em solo croata, a contar para a sexta e última jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, realiza-se na terça-feira, pelas 19:45 (em Lisboa), com arbitragem do inglês Michael Oliver.