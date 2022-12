Gonçalo Ramos com Bruno Fernandes

Bruno Fernandes e Otávio compareceram juntos para o flash interview e quando questionados pela Sport TV sobre a exibição de Gonçalo Ramos - autor de um hat-trick -, o médio do Manchester United comentou bem humorado.

"O Otávio quer que o Gonçalo Ramos saia do Benfica", disse, arrancando sorrisos aos jogador do FC Porto antes de rematar. "Tem aprendido muito a jogar cartas connosco", acrescentou.