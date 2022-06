"O Otávio estava a jogar bem, a ideia era estancar os corredores"

Declarações do selecionador Fernando Santos após o Espanha-Portugal (1-1), partida da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "As oportunidades foram repartidas, na primeira parte as mais flagrantes foram nossas. O primeiro tempo foi muito equilibrado. Pecámos pela falta de paciência na circulação de bola, obrigar a Espanha a correr mais e a atacar a profundidade. Só que atacámos a profundidade cedo de mais. Aí, a equipa partia e a Espanha recuperava. Eu percebo, talvez para explorar um pouco a capacidade do Rafael Leão no um para um, mas não pode ser sistemático, temos de variar e criar situações diferentes, tirar partido do bom jogo que o André Silva também fez."

O golo sofrido: "A Espanha foi feliz, fez um golo de contra-ataque, o que não é usual, foi perfeitamente desnecessário. São uma equipa de muita posse e processos muitos simples. Depois do golo sofrido, perdermos um bocadinho a organização. Na segunda parte entrámos muito bem, tivemos mais bola e outras soluções para o jogo. Tínhamos de ir à procura do golo."

As alterações: "As alterações na equipa foram porque achei que era importante ter dois extremos mais clássicos. O Otávio estava a jogar bem e a trabalhar muito. A ideia era estancar os corredores deles logo na frente e para usar as laterais para jogar. No início houve alguma dificuldade, é normal, os jogadores não têm os hábitos. Fomos subindo e fizemos o golo num lance desses de envolvimento pela direita."