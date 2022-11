O onze provável de Portugal para o jogo particular com a Nigéria

António Silva e Gonçalo Ramos devem somar hoje (18h45) os primeiros minutos na Seleção AA. Portugal defronta a Nigéria, em Alvalade, num jogo de preparação, o último antes do Mundial'2022.

Fernando Santos não deu grandes pistas quanto ao 11 titular de hoje, garantindo apenas a ausência, por doença, do capitão Ronaldo. Por outro, prometeu dar minutos aos centrais António Silva (estreia absoluta) e Pepe, ficando por saber se prefere jogar de início com a dupla que, neste momento, parece melhor preparada para iniciar o Mundial: Rúben Dias e Danilo. Nas laterais a qualidade é muita e é provável que os quatro possam ir a jogo.

A partida poderá lançar algumas pistas sobre as ideias do selecionador para o meio-campo, nomeadamente se vai optar pelo miolo mais criativo, com Bernardo Silva e Bruno Fernandes à frente de um trinco (Rúben Neves ou Palhinha) ou prefere outra dimensão física com William, o que poderia levar Bernardo para a ala direita ou tirar lugar a Bruno no onze. Nas alas, Otávio deve ser o eleito para jogar à direita, enquanto Rafael Leão deve surgir no flanco canhoto. Sem Ronaldo há três candidatos há posição mais adiantada, dois pontas de lança de raiz, André Silva e Gonçalo Ramos (à espera da primeira internacionalização) e um jogador mais móvel: João Félix.

Onze provável de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Nuno Mendes; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Otávio, André Silva e Rafael Leão.