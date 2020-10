O onze de Portugal contra a Espanha: duas notas sobre Pepe e a estreia

Confira a equipa inicial para o particular ibérico.

Pepe é um dos titulares na Seleção portuguesa para o encontro desta quarta-feira (19h45) com Espanha, de caráter particular, em Alvalade. O central do FC Porto atinge as 111 internacionalizações, ultrapassando Fernando Couto e tornado-se o defesa com mais jogos de sempre.

No que toca ainda a Pepe, é curioso verificar que é o único jogador do onze inicial que alinha no campeonato português.

O experiente jogador vai fazer dupla com o estreante Rúben Semedo, do Olympiacos.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Semedo e Raphael Guerreiro; Rúben Neves, João Moutinho e Renato Sanches; Ronaldo, André Silva e Trincão.

Suplentes: Anthony Lopes e Rui Silva; Nélson Semedo, Rúben Dias, Sequeira, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Bernardo Silva, Rafa Silva, Diogo Jota e João Félix.