"O nosso intuito nestes sub-21 é mostrar os jogadores portugueses "

Rui Jorge, selecionador de Portugal, falou aos jornalistas após o triunfo sobre a Bielorrúsia na qualificação para o Europeu de Sub-21

Sobre o jogo: "A qualidade de jogo que tivemos, as oportunidades que criámos e as zonas a que chegámos, após boas jogadas e boas combinações, mereciam uma finalização melhor. Estou muito satisfeito mesmo com a qualidade de jogo conseguida, menos satisfeito com os capítulos da finalização e de definição do último passe."

Finalização: "Acredito que [a pouca eficácia na finalização] tenha sido circunstancial. A qualidade dos jogadores leva-nos a dizer que em várias destas situações que hoje, por acaso, não marcaram, que o conseguem fazer. [Houve] um pouco de azar também, com uma bola que bate no poste, passa a linha de baliza e sai pela linha final, o que não é normal, a somar a algumas boas defesas do guarda-redes."

Simplicidade: "O jogo de hoje merece realce pela simplicidade que pusemos no jogo e pela qualidade que os jogadores puseram em cada bola que tocaram. Prefiro, hoje, pôr o ênfase nisso, porque fiquei mesmo agradado com a qualidade de jogo que conseguimos."

Qualidade: "Mantenho total convicção no trabalho que fazemos. Mantenho a postura de querer preparar cada jogo o melhor que conseguirmos, isso é o que consigo sempre prometer. A partir daí, o futebol pode ter três resultados. Acreditamos que, com o trabalho que desenvolvemos e a qualidade dos jogadores que temos, estamos mais próximos de ganhar jogos."

Mostrar: "O nosso grande intuito nestes sub-21 é mostrar os jogadores portugueses e a qualidade do jogo português e sabemos que, se o fizermos, com atitude e orgulho de representar a seleção, estamos mais próximos de vencer."

Holanda, apenas: "Tivemos o jogo na Holanda, em que perdemos - jogámos bem, podíamos ter tido outro resultado e não o conseguimos - e, a partir daí, temos tido um percurso isento de falhas, que nos permite estar, a duas jornadas do fim, a uma vitória da qualificação e a duas vitórias de um possível primeiro lugar, não bastando a vitória, pois temos de ir ao número de golos. Mas será um jogo de cada vez."