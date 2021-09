Tudo aconteceu após choque com irlandês

Foi sensivelmente a meio da primeira parte do Portugal-Irlanda que tudo aconteceu. Na sequência de uma disputa de bola com Palhinha, o irlandês acaba por chocar com Fernando Santos na zona técnica do banco de suplentes de Portugal.

Se numa primeira fase, o selecionador aguentou o embate com Connolly, acabou, todavia, por tropeçar numa mochila da equipa médica, acabando mesmo por cair.