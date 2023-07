Declarações de Alexandre Penetra, jogador da seleção portuguesa, após a derrota frente a Inglaterra, 1-0, nos quartos de final do Europeu de sub-21, resultado que ditou o afastamento de Portugal

Análise e conversa ao intervalo: "Houve duas partes distintas. A Inglaterra foi claramente superior na primeira parte, enquanto nós fomos claramente superiores na segunda. Os erros na alta competição pagam-se caros. Sabíamos que eles iriam entrar fortes no jogo e um início menos positivo da nossa parte deitou por terra o apuramento. Ao intervalo, falámos no balneário e vimos que precisávamos de dar outra resposta na segunda parte. Independentemente do resultado, teríamos de sair do campo com outra imagem. Foi isso que fizemos. Criámos situações para poder empatar o jogo, mas não tivemos a sorte do nosso lado e, infelizmente, não conseguimos passar às meias-finais."

Falta de coragem comentada pelo selecionador Rui Jorge: "O míster está de fora e vê o jogo de outra forma. Nós estamos lá dentro. Ainda a quente, não consigo tirar as ilações todas, mas é provável que sim. Baixámos muito [no campo] e respeitámos em demasia o adversário. Se calhar, não devíamos ter feito isso, tal como provámos na segunda parte."

Jogadores deram tudo: "Vai ficar um espírito de grupo incrível entre todos nós desde o primeiro dia. Nem sempre exibimos a melhor qualidade de jogo, mas demos tudo pelo país e saímos orgulhosos."