Declarações de Rúben Neves, médio da Seleção Nacional, à Sport TV, após a goleada por 4-0 na receção à Suíça, em Alvalade, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Importância do golo anulado e do golo de William Carvalho: "Aquele golo anulado foi o clique para impormos o nosso futebol. Controlámos com bola e sem bola. Foi um bom jogo e um excelente resultado, pelo que estamos extremamente felizes. Foi uma questão de confiança depois de termos chegado ao golo. Criámos muitas oportunidades na primeira parte e até podíamos ter marcado mais para além dos três golos. Foi muito importante o golo do William."

Suíça fora das contas? "Se já afastámos a Suíça das contas do apuramento? Estamos a pensar somente em nós. Queríamos era melhorar algumas coisas em relação ao anterior jogo com a Espanha. Estivemos muito bem."

Futuro: "O meu futuro vai passar por Portugal. Tenho mais dois jogos pela frente."

Falta: "Sofri uma pancada normal. Dói no momento, depois tudo passa."