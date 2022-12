"O futebol dá muito, mas também tira", desabafa William

Publicação do médio português nas redes sociais.

William Carvalho reagiu, este domingo, à eliminação de Portugal no Mundial'2022. Com uma publicação nas redes sociais, o médio do Bétis e da Seleção portuguesa agradeceu o apoio dos adeptos e fez um desabafo.

"Sabemos que o futebol dá muito, mas também tira. E ontem tirou-nos o sonho de uma Nação. Queríamos muito! Batalhámos muito! Mas isso nem sempre é suficiente. Muito obrigado a todos os portugueses que nos apoiaram", escreveu.