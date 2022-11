"O favorito a vencer o Mundial? É como nos campeonatos nacionais..."

O selecionador Fernando Santos reforçou a ambição de levar Portugal à conquista do Mundial'2022, rejeitando "serviços mínimos" no Catar, onde a campeã em título França é "a favorita".

"A ambição é conquistar o Campeonato do Mundo e não pode haver serviços mínimos. É ser campeão do mundo e acredito que é possível. Acredito que esta equipa pode conseguir e os meus jogadores também", manifestou Fernando Santos, durante a conferência de imprensa, que serviu para anunciar os 26 eleitos para o mais importante torneio de seleções, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Apesar de acreditar que tem condições para guiar Portugal à primeira conquista de um Campeonato do Mundo, Fernando Santos preferiu colocar os lusos no lote das equipas que "acreditam" que o sonho é possível concretizar.

"O favorito é como nos campeonatos nacionais. Favorita é a França, seguramente. Ganhou a ultima edição, é a campeã [em título]. Há um conjunto de equipas que acreditam que é possível ganhar [o Mundial] e desse conjunto de equipas faz parte Portugal", expressou.

A lista final de 26 jogadores terá de ser enviada para a FIFA na segunda-feira, precisamente quando Portugal inicia a preparação para o Mundial'2022, que inclui um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, em 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A comitiva viajará para o Catar no dia seguinte, em 18 de novembro, tendo estreia marcada no Grupo H para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.