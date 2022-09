O esplendor dos clubes de Praga já lá vai

Da extinta Taça Mitropa ao modesto Bohemians, clube que deu Panenka ao futebol, a capital checa tem muito mais para contar a nível desportivo do que, à primeira vista, pode parecer.

A entrada dos jornalistas no Eden Arena, casa do histórico Slávia de Praga faz-se pelo museu. Uma coletânea de memórias e artefactos de um clube que, outrora, era um dos baluartes do império futebolístico da extinta Checoslováquia. Entre os murais compostos por imagens de glórias passadas e os troféus em exposição, surge uma camisola de um velho conhecido do futebol português: Karel Poborsky, ex-jogador do Benfica e carrasco de Portugal no Euro"96.

O responsável pelo espaço sorri quando O JOGO lhe menciona essas duas curiosidades. Além do Slávia, Poborsky representou outros dois clubes da capital checa: o rival Sparta e o Viktoria Zizkov, este último "perdido" nos escalões secundários.