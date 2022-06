O elogio de Fernando Santos: "Está nos dez melhores jogadores do Mundo"

Declarações de Fernando Santos na sala de imprensa após o triunfo (2-0) contra a Chéquia, para a Liga das Nações.

Bernardo Silva brilhou no encontro com a Chéquia, da Liga das Nações, ao fazer as assistências para os golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes. No final do encontro, Fernando Santos deixou grandes elogios ao médio do Manchester City.

"Quando está no seu apogeu de forma, seguramente que está nos dez melhores do Mundo. Quando falas destas questões, quem marca muitos golos tem mais visibilidade, mas, em termos técnicos, está entre os dez melhores jogadores do Mundo", disse o selecionador português já na sala de imprensa.

Fernando Santos abordou ainda Danilo, que voltou a alinhar como central e tem dado boa conta do recado. "Disse [em novembro de 2020] que podia ser perfeitamente o quarto central da Seleção. Tínhamos Fonte, Pepe Rúben Dias, não alterei nada, confirmei aquilo que disse. Como trinco, esse é o lugar de excelência dele, mas também é muito bom como central", vincou.

Por último, uma dúvida desfeita na baliza. Fernando Santos já elegeu o guarda-redes que vai defrontar a Suíça no domingo. "Sei quem vai jogar no domingo, é o Rui Patrício. São dois grandes guarda-redes", indicou, abordando a luta pela titularidade entre o guardião da Roma e Diogo Costa.