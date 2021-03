O dia em que o "Marakana", palco do Sérvia-Portugal, "rebentou pelas costuras"

Estádio Rajko Mitic, que no sábado recebe o duelo entre Sérvia e Portugal, é um dos palcos históricos do futebol europeu.

A Seleção Nacional entra no sábado em campo para defrontar a congénere sérvia, na segunda jornada do apuramento para o Mundial'2022. O encontro terá lugar em Belgrado e o palco será o histórico Rajko Mitic, casa do Estrela Vermelha.

Um recinto com muito para contar e que já "viveu" longas jornadas europeias. Uma das mais icónicas foi a de 23 de abril de 1975, quando o Estrela Vermelha recebeu o Ferencváros na meia-final da extinta Taça das Taças. Em termos oficiais, foram vendidos 96.070 bilhetes - a capacidade era consideravelmente superior, na altura -, mas ainda hoje consta que o número real de espectadores foi de... 110 mil.

Um dos motivos que conduziu a que fosse atribuída a alcunha "Marakana" ao reduto sérvio, em alusão ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Atualmente, a lotação do estádio é ligeiramente superior a 50 mil lugares e, no sábado, as bancadas estarão despidas devido às normas anti-covid.

O Sérvia-Portugal tem o pontapé de saída marcado para as 19h45 (hora de Portugal continental) de sábado.