O desejo de Martínez: "Gostaria de ter tempo para me conhecerem bem"

Declarações do selecionador de Portugal na antevisão ao jogo com o Luxemburgo, marcado para as 19h45 de domingo.

Desejo: "Gostaria de ter tempo para me conhecerem bem e que me vejam como alguém que é mais um em Portugal. Têm-me tratado muito bem e espero devolver esse carinho como muitos pontos, porque no fim de contas temos de ganhar."

Estádio cheio: "Não podemos controlar o que se passa fora do balneário. O trabalho tem sido muito bom, os jogadores têm-me surpreendido pela qualidade humana, a intensidade. A qualidade futebolística já conhecia muito bem. Há que manejar vários aspetos, mas o que vem de fora não podemos controlar. Queremos deixar os adeptos muito orgulhosos, que vejam a equipa com vontade de lutar, que os deixem orgulhosos quando forem trabalhar na segunda-feira. É o mais importante para nós."