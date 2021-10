O comentário de João Mário à chamada de Matheus Nunes à Seleção

Os dois médios foram companheiros de equipa no Sporting, em 2020/21.

Matheus Nunes foi chamado pela primeira vez à Seleção Nacional e, esta quinta-feira, João Mário foi questionado sobre a estreia do ex-colega de equipa no Sporting entre os eleitos de Fernando Santos.

"O Matheus é um grande jogador, trabalhei a época toda com ele no Sporting e fico feliz por ele, é algo que queria, foi muito bem recebido, como são todos", começou por referir o agora médio do Benfica, em conversa com os jornalistas na Cidade do Futebol.

"Não o vejo como concorrente, vejo-o como colega. Espero que seja feliz por Portugal", acrescentou João Mário.