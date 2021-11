Jogos decorrerão entre 24 e 29 de março de 2022

No meio de um sorteio teoricamente complicado, Portugal acabou com boas notícias. Os dois jogos, diante de Turquia e, possivelmente, Itália, ou Macedónia do Norte, em caso de surpresa, serão realizados em solo luso.

As partidas estão marcadas para o período entre 24 e 29 de março de 2022.