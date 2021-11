O aviso do selecionador sérvio antes das decisões: "Não vamos mudar a nossa forma de jogar"

Redação com Lusa

Dragan Stojkovic alerta para a necessidade de fazer um grande jogo

O selecionador Dragan Stojkovic afirmou hoje que a Sérvia vai manter-se fiel às suas ideias de jogo, apesar do poderio de Portugal, e assegurou que quer vencer em Lisboa e garantir o apuramento para o Mundial´2022.

"Portugal tem uma equipa muito forte e temos de jogar muito concentrados. Temos de fazer um grande jogo. Estamos bem preparados. Independentemente do nome e da valia do adversário, queremos jogar de forma agressiva e ofensiva. Não vamos mudar a nossa forma de jogar e vamos jogar para conseguir o resultado que nos interessa", disse, em conferência de imprensa.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação, com 17 pontos, os mesmo da Sérvia, mas tem vantagem na diferença de golos, pelo que basta à equipa das "quinas" empatar no domingo, no Estádio da Luz, para confirmar o primeiro posto e apurar-se diretamente para o próximo Campeonato do Mundo.

Na antevisão do derradeiro jogo do grupo, Stojkovic admitiu que a seleção portuguesa parte em vantagem "por jogar em casa, mas também por poder jogar com dois resultados, o empate ou a vitória".

Ainda assim, foi perentório quanto às ambições da formação dos Balcãs: "A Sérvia vem aqui só com um objetivo, que é chegar ao Mundial. Uma equipa como Portugal, jogando em casa, não vai procurar apenas o empate. Vai jogar para ganhar e tem o mesmo objetivo da Sérvia. Nenhuma das equipas perdeu nesta fase de qualificação, portanto chegou a hora da decisão."

Por outro lado, o antigo internacional jugoslavo, agora com 56 anos, referiu que Portugal não depende apenas de Cristiano Ronaldo e trouxe à liça os nomes de "Diogo Jota ou Bernardo Silva", vincando que os jogadores lusos "podem fazer um golo do nada", razão pela qual os sérvios terão de "estar muito concentrados e focados, e arranjar os espaços certos para atacar".

Na mesma conferência de imprensa, o "criativo" Dusan Tadic assumiu que "Portugal tem muitos e bons jogadores, como Cristiano Ronaldo ou Rúben Dias" e nem a ausência de Pepe, que vai cumprir castigo, após ter sido expulso diante da República da Irlanda (0-0), retira poder à seleção portuguesa.

"Vamos tentar fazer tudo para anular a qualidade deles e mostrar o que valemos. Portugal tem muito bons jogadores em todas as posições. Não penso que seja um problema para eles não contarem com o Pepe. Acredito que vai ser um grande jogo", observou.

Ainda assim, o jogador do Ajax ressalvou que "desde a entrada do mister Stojkovic", a Sérvia ganhou "uma energia diferente, passou a jogar de forma mais atrativa" e, agora, quer "colocar a cereja em cima do bolo" e "carimbar" o apuramento para o Mundial´2022.

Portugal e Sérvia jogam no domingo, a partir das 19:45, no Estádio da Luz, que já se encontra repleto de bandeiras portuguesas distribuídas por todos os lugares do recinto, como foi possível observar durante o treino de adaptação da formação dos Balcãs.

Portugueses e sérvios são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial´2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove pontos), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.

Em caso de derrota, a formação das "quinas" ficará no segundo posto do grupo e terá de disputar os play-offs.