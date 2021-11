O aviso do selecionador: "Este jogo da Irlanda é mesmo uma final. Temos de a ganhar"

Declarações de Fernando Santos, no anúncio da convocatória para a dupla jornada, diante de Irlanda e Sérvia

Cartões e outros fatores: "Espero que não haja nenhuma baixa para a Sérvia. Temos de ponderar algumas questões, como os amarelos. Normalmente uso 24 jogadores, 25. É natural que tenha convocado 26, mais um do que é normal, tendo em conta esses fatores."

Finais: "Há um mês atrás disse que Portugal tinha quatro finais. Queria estar no Campeonato do Mundo e tinha que vencer esses jogos. Queremos vencer as duas finais que faltam para chegarmos ao que queremos: estar na fase final do Campeonato do Mundo. Escolherei a melhor equipa para vencer a final com a Irlanda."

Irlanda, antes da Sérvia: "Este jogo da Irlanda é mesmo uma final. Temos de a ganhar. Não tenho margem de erro. Não concebo assim. Basta olhar para os resultados. Há que ganhar os dois jogos. O que me deixa tranquilo são os jogadores que convoquei. Vão responder bem às duas finais que temos. O resto...não me dá segurança nenhuma."