O aviso de Raphael Guerreiro: "Vai ser um jogo diferente da final do Euro'2016"

Depois do empate (0-0) com a vizinha Espanha, Raphael Guerreiro lançou um primeiro olhar sobre o duelo de domingo com França.

Balanço do duelo ibérico e jogo com França: "Foi um jogo difícil, mas criámos muitas oportunidades e o mais importante é que não sofremos e que defensivamente fizemos um grande jogo. Sobre a França, queremos ganhar, vai ser um jogo difícil contra um enorme adversário, mas a nossa mentalidade vai fazer a diferença. Todos os grandes jogadores gostam destes jogos. Temos que estar concentrados, é um grande jogo e vamos fazer uma grande partida".

Memórias da final de 2016? "Para mim vai ser um jogo muito diferente da final de do Europeu de 2016. Já passaram quatro anos desde essa final e para mim vai ser diferente, porque nasci perto do estádio e será de novo especial para mim. Temos que fazer uma grande partida ao nível defensivo, porque a França tem bons jogadores no ataque. Vamos criar oportunidades como o fizemos com a Espanha e temos que fazer um golo e não sofrer para ganharmos".