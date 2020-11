Fernando Santos após vitória de Portugal na Croácia: "A jogar assim..."

Seleção português não gostou da exibição, apesar do triunfo por 3-2 na Croácia, na despedida da Liga das Nações.

Resultado melhor do que a exibição: "Obviamente. Voltámos a ter uma primeira parte sem intensidade no jogo. O campo era difícil, a bola parava muito e o passe era mais difícil, mas quando é assim temos de jogar de forma diferente, pressionar ao adversário e não deixar jogar. Se não pudermos jogar curto, jogamos longo; apertamos em cima... Foi o que disse aos jogadores ao intervalo. Não é o correr - temos de correr bem, temos de pressionar o adversário, marcar, carregar em cima deles. E depois sofrer golos: cinco jogos sem sofrer e depois pomo-nos a jeito. Entrámos muito bem na segunda parte, com toda a intensidade, a descobrir todos os caminhos para o golo, a fazer pressão a ganhar segundas bolas... Estes jogos também se ganham assim. Estes jogos não se ganham jogando bonitinho. Bonitinho, bonitinho... então ninguém ganharia a ninguém. Fizemos o 2-1, mas voltamos ao mesmo ritmozinho, permitindo que a Croácia fizesse o segundo golo com menos um. Fomos um justo vencedor porque fomos melhores, mas temos de ser muito melhores. A jogar assim temos dificuldade em ser o que somos."

Entra de Trincão e expulsão: "Era preciso alguém que espevitasse o jogo. Estive para mudar dois ou três, em vez de ser só um... Era preciso alguém que levasse a bola para a frente, que criasse dinâmicas e que levasse a equipa toda. O Trincão entrou muito bem e criou élan. Depois aconteceu a expulsão, o golo... Estávamos num excelente élan, demos a volta mas voltámos à lentidão... Bem, mas isto agora já acabou".

Regresso em março: "Pois, é o problema das seleções. Precisávamos de ter oportunidade de ver estas coisas e só vamos jogar em março. E a contar. Esta equipa já demonstrou muita qualidade. É campeã da Europa, ganhou uma Liga das Nações e, ironicamente, será uma das três equipas com mais pontos conquistados nestes quatro grupos. Só há a França e a Bélgica, se ganhar. Mas isto não vale de nada, também. Temos de arrepiar um bocadinho de caminho: o futebol é muito bonito, muito giro, mas é para ganhar jogos. Se for só para mostrar, não serve para nada."

Descansado para o que aí vem? "É evidente que os últimos dois jogos deixam uma imagem diferente, mas não podemos ficar parados neles. Fizemos exibições muito, muito boas nos quatro primeiros jogos, com muito andamento, em todos os momentos do jogo, com pressão no adversário, circulação... A imagem não é boa, mas não é a nossa. Estou descansado mas temos de afinar algumas coisas".