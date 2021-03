Fernando Santos revela conversa com o árbitro: "Chamou-me e pediu-me desculpa"

Declarações de Fernando Santos, após o empate de Portugal frente à Sérvia, por 2-2, que acabou com um golo de Cristiano Ronaldo não validado pelo árbitro.

Golo não marcado: "O árbitro acabou de me pedir desculpa. Entrei dentro do campo e o árbitro disse-me que depois ia ver as imagens e que se visse que tinha razão que me pedia desculpa. Depois chamou-me, eu fui lá e pediu-me desculpa. É a segunda vez. É a segunda vez que num apuramento me pedem desculpa depois do jogo. Eu disse lá no campo ao senhor árbitro, tenho grande respeito, mas disse-lhe que não é possível. Não é possível que numa competição deste calibre, em que estamos a jogar para um Campeonato do Mundo, que não haja VAR ou linha de baliza. Aliás, foi uma das coisas que ele me disse lá no campo, que não havia tecnologia de linha de golo e, portanto, era importante que houvesse."

Conversa com o árbitro: "Eu disse: "Peço desculpa, mas a bola estava meio metro dentro da baliza. O jogador adversário está do lado contrário do fiscal de linha, portanto não há nenhum obstáculo entre o fiscal de linha e o golo'. Se houvesse um obstáculo podíamos ter dito que não tinha visto, mas foi muito claro. Depois acabou por me pedir desculpa, mas isso não vai resolver o problema, vamos empatar na mesma. Portanto, há que pensar, tenho que dizer, há que repensar este tipo de atrações. Os árbitros são humanos, erram, mas por isso é que há o VAR e a tecnologia da baliza para que isto não possa acontecer."